Paliza categórica de La Negra Vernaci a Yanina Latorre: "Trabaja de..."

Tras pasar varias semanas varada en Miami junto a su familia, finalmente Yanina Latorre regresó a Argentina. Pero su estadía obligada en Estados Unidos dejó más de un escándalo mediático. Sus dichos sobre la pandemia, su ataque a Alberto Fernández y su teoría sobre el contagio del Covid-19 generaron gran repercusión.

"El problema no somos los que volvemos de viaje y tenemos la cultura suficiente como para entender que hay que quedarnos en casa 7 días. El problema son los piquetes, las manifestaciones y que en los lugares más humildes, la gente toma mate y lo comparte... Es la verdad, chicos", había dicho durante un móvil en Los Ángeles de la Mañana.

En este contexto, fue Elizabeth "La Negra" Vernaci quien opinó sobre los dichos de la panelista de LAM y se refirió a su regreso a Buenos Aires.

Luego de asegurara que Latorre "trabaja de varada", La Negra dio su irónica opinión: "La gente que toma mate no entiende, Yanina le dice a la gente que no tome mate... Si toman mate son populistas, si lo quieren al Papa son populistas, ya no saben qué hacer", sentenció en Sobredosis de TV.