Lali Espósito le lanzó un filoso dardo a Ricardo Montaner en La Voz Argentina y él no se quedó callado

Lali Espósito y Ricardo Montaner han tenido cruces en sus devoluciones en La Voz Argentina (Telefe), y en la emisión de este martes la cantante le lanzó un filoso dardo a su colega y él no se quedó callado.

La situación se dio tras la audición a ciegas de la participante Solange López, quien cautivó a todos los integrantes del jurado que dieron vuelta sus sillas para intentar ganársela para sus respectivos equipos.

Lali se dirigió a la concursante con sentidas palabras. “Fue muy personal, que es lo que buscamos. Me dejaste sin palabras, quiero una voz como la tuya en mi equipo, sos muy distinta”, expresó. En tanto que Montaner fue con todo y le dijo a la joven: “Yo te voy a dar una noticia: tú puedes ser la voz argentina, no es una opinión, es una sentencia”.

Soledad Pastorutti enfatizó: “A mí me encantaría que sea al lado mío, me hace una ilusión enorme poner en práctica contigo todo lo que he aprendido. Tenés una firmeza, vos ya sos una artista, eso se nota, tenés que agradecerlo, no cualquiera se sube al escenario, y vos viniste, te plantaste y cantaste”.

Finalmente, Mau Montaner comentó: “No hemos hablado hasta aquí de las desafinaciones que tuviste, que hubo varias, porque lo que hiciste fue tan bueno que no nos dimos cuenta de esos detalles, fue una presentación de estadio”. Y su hermano Ricky Montaner agregó: “Tu llegaste aquí sin perder permiso, como si estuvieras en la sala de tu casa, eso fluye por tus venas y queremos verte en nuestro equipo”.

En medio de una encrucijada, Solange eligió a Mau y Ricky. Enfurecido, Ricardo Montaner soltó: “Yo tengo que hablar con la producción”. En ese momento, Lali Espósito aprovechó para lanzarle un filoso dardo a su colega: “Montaner, estos chicos te van a arruinar el ciclo”. Luego, Lali redobló: “¿Para qué trajiste a tu familia?”. A lo que Montaner respondió cortante: “Yo no los traje”.