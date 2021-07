Fuerte cruce entre Eduardo Feinmann y Verónica Llinás tras el reclamo de la actriz por la vacuna Sputnik V

Tras el fuerte reclamo de Verónica Llinás por la falta de segundas dosis de la vacuna Sputnik V, Eduardo Feinmann hizo un comentario en la red y la actriz lo cruzó con un fuerte descargo.

Verónica Llinás y Eduardo Feinmann.

Tras la catarsis de la artista, el periodista comentó a través de su cuenta de Twitter: "Una decepcionada más. La gente se harta del relato mentiroso", escribió Eduardo Feinmann. Al leer el comentario, Verónica Llinás retrucó: "Qué difícil @edufeiok: cuando una quiere hablar sinceramente de lo que le pasa, eso se convierte automáticamente en un instrumento de las operaciones de uno u otro bando. ¿Debería resignarme a cerrar la boca? Es posible. No creo que sea capaz hacerlo".

Además, la actriz cruzó fuerte al periodista y productor Martín Amestoy. "TUGO así en mayúscula!", le escribió Amestoy a Llinás en su tuit, donde avisaba que bloquearía a quienes la cuestionaran poniendo "Tugo", abreviatura utilizada en la red para "Tu Gobierno". Entonces Verónica respondió categórica: "No te da vergüenza @martin_amestoy proclamarte periodista y no tener la mas mínima información acerca de la persona a la cual agredís púbicamente? Si tuvieras algo de dignidad buscarías en mis declaraciones algo que te hiciera poder aseverar a quién voté y te disculparías".

Pero Amestoy no se quedó callado y continuó: "A vos te tiene que dar vergüenza, bajarte del barco me refiero. Sos hoy, el mejor chiste de tu carrera humorística. Lo único que te quiero aclarar es que uno no se proclama periodista: estudia, se recibe, trabaja muchos años.. así debería funcionar para todo. Besoooo".