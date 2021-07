La Voz Argentina: la participante mendocina que generó una fuerte disputa entre Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti

Con una emotiva interpretación del clásico de Whitney Houston "I Have Nothing", Candelaria Zeballos comenzó con el pie derecho su primera audición en La Voz Argentina. Con tan solo 20 años, la participante oriunda de la provincia de Mendoza logró cautivar de tal manera al jurado del certamen que dos de ellos se la disputaron fuertemente.

Ricardo Montaner fue el primero en presionar el botón rojo para que se diera vuelta su sillón. Diez segundos más tarde, lo hizo Soledad Pastorutti. "No puedo evitar darme vuelta porque lo hiciste muy bien. Cuando empezó a crecer la canción dije: ‘Guau’. No se me vino a la mente otra cosa que apretar el botón e invitarte a mi equipo", dijo La Sole respecto.

Pero antes de que Candelaria pudiera decir algo, entró en escena Montaner, quien miró a los ojos a su compañera de jurado y le soltó una serie de halagos. "Sole, yo desde siempre, desde que empezó tu carrera, te he seguido y me declaro fan tuyo de todas las cosas que has hecho. Te conocí como compañera y no sólo he aprendido a respetarte cada vez que das una opinión, sino también a quererte mucho, pues tienes una hermosa familia. Y tu equipo me cae bien, también", dijo el cantante venezolano nacido en Argentina. E hizo un alto desafiante: "Pero ésta te la voy a pelear no sabes cuánto. Con tal de ganármela a ella, yo me puedo ir de rodillas desde aquí hasta la Iglesia de Luján". "Son más de 40 kilómetros, eh. Ojo con las rodillas", le respondió la artista sin rodeos.

"Yo quiero que vengas a mi equipo, tengo ocho temporadas en La Voz y esta experiencia la quiero aplicar contigo. Esto jamás se lo he dicho a nadie", le manifestó Montaner a Candelaria.

Con la elección en sus manos, Candelaria tomó aire y miró a Montaner. "Fue muy contundente tu propuesta, así que me encantaría compartir contigo este viaje", dijo, optando por el experimentado cantante, quien saltó de su asiento de la emoción: "Que Dios te bendiga. Y bienvenida al equipo".