La inesperada respuesta de Nicole Neumann cuando el preguntaron si volvería a casarse y ser madre

En un móvil para el programa A la tarde (América), Nicole Neumann este martes dio una inesperada respuesta cuando le preguntaron si volvería a casarse y ser madre.

Recordemos que la modelo y conductora está en pleno romance con el piloto José Manuel Urcera. Consultada por Karina Mazzocco, Nicole remarcó su intención de continuar con el perfil bajo con respecto a la exposición de su vida privada. “Subí alguna que otra cosa porque lo habló todo el mundo y no hay nada que no se sepa. Pero igual trato de que fluya. Ya me vieron la semana pasada muy bien, por suerte”, aseguró.

Con respecto a la decisión de mantener en resguardo su intimidad, Neumann expresó: “Lo decreté hace un tiempo, después de mi último noviazgo público. Porque da lugar a muchas cosas, se habla mucho y no me gusta. Mientras menos uno diga, menos hay para hablar. Que igual siempre encuentran algo. Es una pequeña parte de mí que prefiero preservar lo más que pueda”.

Sobre posibilidad de casarse y tener otro hijo, la modelo señaló: “No es algo que tenga la necesidad ni el deseo, hoy. Pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le pueda decir que no a ninguna de las dos cosas. Me muero de amor con esas cosas en el hombre, cuando se le cae la ternura. No le puedo decir que no si me llega a pasar”.

Finalmente, consultada sobre si hay posibilidades de convivencia con Urcera, Nicole Neumann respondió categórica: “Todavía placard no, chicos. Pero en la cama siempre”.