La foto de Jimena Barón que desató alarma y repudio en la red

Jimena Barón desató alarma y repudio con una foto que publicó este martes en su cuenta de Instagram. Más allá de que la publicación cosechó más de 250.000 likes en cuestión de horas, muchos usuarios cuestionaron la delgadez de la cantante y lanzaron fuertes mensajes.

"No sé", escribió Jimena de manera escueta en el epígrafe del posteo en el que luce su tabajada silueta. Pero rápidamente muchos fans remarcaron la "extrema delgadez" de la integrante del jurado de ShowMatch (El Trece), y se despacharon con filosas críticas.

"Qué mal hace esto a las adolescentes", "Imagen no sana lamentablemente”, "Fomentás la anorexia amiga. Comé por favor", “Te amo. Pero no, no me parece un buen mensaje”, "Demasiado flaca. Hasta ahí nomás Jime", “Pedí ayuda Jimena”, fueron algunos de los comentarios en la red.

En otra sintonía, algunos defendieron la imagen de Jimena Barón y expresaron conceptos como: "Qué raro mujeres criticando mujeres".