Tendencia negativa: ¿por que fueron tan duras las críticas contra Laura Novoa?

La actriz Laura Novoa fue tendencia en Twitter y criticada en las redes sociales luego que se conoció que cobró medio millón de pesos para participar del homenaje a los fallecidos por coronavirus que realizó el Gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, la actriz aseguró que solo cobró el 10% de esa cifra.



La hija del actor Pepe Novoa es muy conocida por darle vida a varias villanas en la televisión y su próximo proyecto tendrá lugar en HBO Max. La plataforma por streaming que ya llegó a la Argentina lanzará la serie "María Marta, el crimen del country", en la que ella interpretará a María Marta García Belsunce y participarán también Mike Amigorena, Nicolás Francella, Jorge Marrale, Carlos Belloso, entre otros.



Laura Novoa: su uso del lenguaje inclusivo se convirtió en una crítica en las redes sociales. Foto:: Instagram @novoalauraok

Repudio en las redes sociales

Pero Laura Novoa no está solo involucrada en la actuación argentina, sino también en la inclusión social y en la política. Por este motivo, desde el gabinete presidencial le ofrecieron ser presentadora del homenaje que se realizó en el CCK y recitar un poema vinculado al carácter universal de la pandemia en términos humanistas.



"Buenas días a todos, todas y todes. La Argentina realiza esta ceremonia de homenaje a las personas fallecidas por el Covid-19. En toda la extensión de nuestro país, nos sentimos hoy mancomunados, a pesar de las distancias", comenzó narrando en el acto, en el que participaron representantes de varias provincias.



#LauraNovoa dijo "Buenos días todos, todas y todes" en acto homenaje a víctimas de la pandemia y es tendencia en las redes.



Fuente: (Tv Pública) pic.twitter.com/dujFW6c7dD — AMBA 24 (@amba24noticias) June 27, 2021





Rápidamente, el uso del lenguaje inclusivo se convirtió en una crítica en las redes sociales. Los usuarios opinaron que fue una falta de respeto al evento y poco serio dado la magnitud sensible de la situación, aunque hubo un pequeño grupo de defensores.



"Viendo el acto en memoria de los casi 100.000 fallecidos por Covid, no puedo creer la falta de respeto del: todos, todas y todes por parte de Laura Novoa... Eso no es inclusión, es una falta de respeto", expresó la usuaria @Marinallinas75.

Fuente: Twitter.

Fuente: Twitter.

La defensa de Laura Novoa

Luego de tantas críticas y repudios por el uso del lenguaje inclusivo y el cobro que hizo para formar parte del acto, la actriz decidió defenderse en las redes sociales. Si bien intentaron contactarla para una entrevista, tuvo que negarse ya que trabaja para una productora con la que tiene exclusividad.



"Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatar. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes", afirmó.

