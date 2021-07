Luego del fracaso de TV Nostra, Marina Calabró vuelve a la TV

A partir de la semana que viene, se la podrá ver nuevamente a Marina Calabró en la pantalla chica. Luego de la repentina salida del aire de TV Nostra, la periodista regresa a la televisión de la mano de Ángel de Brito y formará parte del panel de LAM. "No es para siempre", reveló el conductor del ciclo frente a las cámaras sobre la participación de la comunicadora en el programa de eltrece.

La hermana de Iliana ocupará la silla de Yanina Latorre, que se fue de vacaciones a Miami y aún no puede retornar al país debido a las últimas restricciones que estableció el Gobierno para frenar la pandemia de coronavirus.

Calabró se vio muy afectada por la salida del aire del programa que conducía Jorge Rial y en aquél entonces se expresó al respecto. "Fue injusto para los tres. Después de tantos años de vínculo, me cayó como una puñalada. Creo que fue injusto para los tres. Para mí, fue un puñal”, señaló sobre la decisión del conductor que la tomó por sorpresa.

Ángel de Brito anunció el retorno de Marina Calabró a la TV

"Entiendo que no tomó una decisión para arruinarnos la vida, pero el daño colateral fuimos nosotros. A mí lo que más me frustra es que no nos dio la chance de arremangarnos un poco más. Le dije que está cometiendo un error, pero que tiene el derecho a cometerlo", había dicho en aquél entonces.

Si bien la comunicadora continuó trabajando en los medios, ya que se desempeña como columnista de espectáculos en el programa radial de Jorge Lanata, quedó afuera de la pantalla chica y ahora tendrá su oportunidad de retornar y sumar sus picantes comentarios al aire.