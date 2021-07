La Voz Argentina: Ricardo Montaner se emocionó con una participante venezolana

Anoche, La Voz Argentina tenía una sorpresa reservada para la familia Montaner. Una historia que unió a Ricardo, con sus hijos Mau y Ricky gracias a una joven participante llamada Jassiel Colmenares.

Jassiel tiene 20 años y desde hace tres vive en Argentina. "Siempre supe que me quería dedicar a la música y de todos los países de Latinoamérica, el mejor para eso era Argentina", contó en la previa.

Al momento de cantar, la joven se lució interpretando "Mi gente", el tema de J Balvin. Durante su performance, se dieron vuelta primero Mau y Ricky y más tarde, Ricardo. "Me tocó encontrarme con paisanos que llenaron mi corazón y llenaron el programa de alegría", recordó Montaner, y advirtió que se estaba emocionando.

"Si bien es un pueblo muy sufrido y que necesita aire limpio y sentirse en libertad nuevamente, han salido unos exponentes que no solo en la música han tocado la puerta de Argentina y les han abierto los brazos", señaló el jurado con los ojos vidriosos. "Me los encuentro trabajando en todas partes: en restaurantes, en los cines, repartiendo comida, y me emociona mucho saber que estás buscando el sueño que los que quedaron allá han perdido", agregó.

Al finalizar, agradeció al canal y al programa "por permitirnos sensibilizarnos a nosotros los jueces, y de reencontrarnos con lo más importante que es el corazón de toda esa gente que extrañamos". Mientras tanto, las cámaras mostraban las lágrimas en los rostros de sus colegas Soledad Pastorutti y Lali Espósito.