Soledad Pastorutti reveló las incógnitas más polémicas de La Voz Argentina

Sin lugar a dudas, La Voz Argentina (Telefe) es uno de los grandes éxitos del año en la televisión nacional, y uno de los grandes generadores de encendidas reacciones en la red. Este domingo, Soledad Pastorutti reveló los datos más polémicos del certamen en su paso como conductora invitada por el programa La peña de Morfi (Telefe).

Con respecto a por qué Pastorutti no da vuelta su sillón en señal de aprobación a particpantes que cantan muy bien, la integrante del jurado de La Voz Argentina señaló que busca conformar un equipo variado con cantantes de todos los estilos porque quiere ganar. “Para llegar a la final hay que tener variedad en el equipo”, remarcó.

Luego agregó: “Quizás al principio mis compañeros me miraban a mí cuando alguien cantaba folclore. Obvio que quiero folclore. Pero quiero de todo, porque yo quiero ganar también. Hubo un caso en el que me mataron, porque un participante cantó muy bien. Pero yo ya tenía uno que cantaba zambas en mi equipo”.

Soledad Pastorutti en La Voz Argentina.

Soledad Patorutti también se refirió a la incógnita sobre si el jurado conoce las historias de vida de los concursantes, y aseguró que ni ella ni sus compañeros saben antes de las audiciones a ciegas detalles de los postulantes. “Lo vamos descubriendo. Eso quizás frente al espectador nos hace insensibles. Con muchos participantes me sorprendí después al conocerlos con su historia”, reconoció.

A su vez, La Sole asumió que se arrepiente de no haber reaccionado como le hubiera gustado en algunos casos. “De haber elegido mal, sí. Y de no haberme dado vuelta también. Nosotros escuchamos más de 200 voces y tenemos que elegir solo 24. Es una presión. Cuando me faltan escuchar muchas voces, dudo si darme vuelta, porque mirá si me pierdo otra muy buena”.

Finalmente, cuando le preguntaron a Soledad Pastorutti por qué los integrantes del jurado de La Voz Argentina siempre están vestidos igual, la cantante respondió: "Porque se graba muchos días y después eso se va acomodándose de otra manera”. Sobre ese mismo tema, su colega Ricardo Montaner había explicado en Twitter: “Amor, ya les respondí… audicionamos a 200 veces a ciegas, el productor nos necesita vestidos iguales para poder editar y poner las audiciones en el orden que considere… pero tranquila, si nos bañamos y cada uno tiene tres cambios de ropa exactamente iguales…”.