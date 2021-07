Luis Novaresio presentó a su esposo Braulio Bauab en televisión

El jueves pasado, Luis Novaresio se casó con Braulio Bauab, y por las limitaciones impuestas por la pandemia celebraron su unión con una particular fiesta virtual. Y ahora, el conductor recibió a su esposo en el programa que conduce, Debo decir (América).

“Quiero presentarles formalmente a mi esposo”, dijo Novaresio al recibir a Bauab en televisión, quien se quedó durante unos minutos mientras llegaban los invitados al ciclo.

“Qué bueno que estés esta noche acá”, le dijo Luis a su marido. Luego, Novaresio mostró sus alianzas y contó el significado de sus inscripciones. La del conductor tiene grabado “churro moi”, frase que le dice el empresario empresario inmobiliario, y la de Braulio “Callate Benedetti”. “Yo le escribía todas las mañanas una carta de amor. Y un día parece que le escribí algo medio berreta y él me dijo. ‘Che, esto es de sobrecito de azúcar...’. Entonces yo le dije: ‘Pará, callate Benedetti. ¡Cómo si vos fueras un gran escritor!’”, arugmentó el conductor.

Braulio Bauab y Luis Novaresio en Debo decir.

En un particular momento del ida y vuelta de la pareja, Luis Novaresio le preguntó a Braulio Bauab si tiene pendiente alguna reconciliación. “Me tengo que reconciliar con mi viejo, que se murió cuando yo era muy chico. Y quizá estaba un poco en contra de toda esta cuestión gay, por su generación. Y a mí me costó. Pero me parece que él estaría muy contento de que esté hoy con vos y de ver que nos amamos”, expresó

Finalmente, Novaresio enfatizó: “Yo estoy muy feliz de que estés acá. Siempre dije: ‘No pienso contar que soy gay’, ‘No pienso casarme en mi vida’...Pero cuando te encontrás que la realidad es mucho más fuerte que tu estupidez como prejuicio, y que la realidad tiene la generosidad de brindarte a un tipo como él. ¡Ojalá lo conocieran!”.