El participante mendocino que se fue indignado con el jurado de La Voz Argentina

Cada noche, La Voz Argentina (Telefe) enciende el interés de sus seguidores a puro motor del talento de los participantes y algunas polémicas del certamen. En esta oportunidad, el concursante mendocino Leandro Pérez se indignó con el jurado que elogió su participación pero que no lo eligió para continuar en el reality.

El joven de 33 años interpretó el clásico de Pappo “Rock and roll y fiebre", pero ningún coach se dio vuelta. Apenas terminó la performance de Leandro, Ricky Montaner exclamó: “¡La partiste!”. Lali Espósito se sumó y expresó: "La rompiste". En medio de los halagos, Ricardo Montaner interpeló a sus compañeros de jurado: “¿Y por qué no se dieron vuelta?”, cuestionó.

Leandro Pérez, el concursante mendocino que se enojó con el jurado de La Voz Argentina.

"Me la pasé increíble con tu versión, lo hiciste bárbaro y volviste propia a la canción", argumentó Lali. Mientras que Ricky expresó: "La cantidad de veces que me han dicho que no en la vida son más que las que me dijeron que sí, no te desanimes. Gracias a las que me dijeron que sí puedo estar sentado en esta silla roja grande, gracias a Dios, y seguramente lo mismo va a pasar contigo. No me cabe ni la menor duda, aunque te hayamos dicho en esta oportunidad que no vas a tener muchos sí en tu vida y tendrás influencia en millones de personas con tu voz y con tu música".

Al reencontrarse con su novia y su madre detrás de escena, el participante no pudo contener las lágrimas y Marley intentó consolarlo. "Estuviste bien. A no desanimarse. Se te nota muy deprimido, pero lo hiciste bien. No hubo un error que hayas hecho vos”, expresó el conductor.