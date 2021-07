Drástico revés para Marcelo Tinelli y ShowMatch: "No funcionó"

En medio de una difícil temporada en la que el rating le está siendo esquivo, Marcelo Tinelli y ShowMatch (eltrece) enfrentan un nuevo revés al dar por terminado el espacio de humor que se presentaba los viernes en el ciclo.

De esta manera, las cámaras ocultas, el clásio sketch de “El insoportable” y la parodia“PolitiChef"; pasarán al olvido. Diego Pérez confirmó la noticia en su programa radial Los mañaneros de Magna (AM 680).

“Tuve una comunicación con (Marcelo) Tinelli, se los cuento. Le dije que bueno, gracias por la oportunidad, porque ya se bajó lo que tiene que ver con lo viernes de humor, más allá que habrá unos chispazos con Fátima Flórez haciendo algunos personajes. Lo mismo con Fredy Villarreal y algún otro compañero, pero el segmento propiamente dicho de los viernes ya se dio de baja. Una lástima porque mucha gente se queda sin laburo. ‘Por suerte, conmigo quedate tranquilo’ le dije, porque gracias a Dios empiezo Toc Toc (la obra teatral), tengo otros laburos y soy incondicional”.

Además, en una entrevista con FM Mucha Radio 94.7, Pérez reveló más detalles. “Se dio por terminado el ciclo de viernes de humor en ShowMatch. Marcelo no estaba muy convencido y no funcionó como esperaban. Cuando supe que no seguía el humor, lo llamé al Chato Prada para que se liberen de mí. Si mañana quieren que haga ‘El insoportable’ yo voy, soy incondicional con Marcelo”.

Carlos Tévez junto a Diego Pérez y José María Listorti en el sketch "El insoportable".

Finalmente, el humorista reflexionó: “Creo que el humor de ShowMatch está bueno para dejarlo en el recuerdo. Sentí que es un humor que está bueno, pero para recordarlo, para los 30 años de ShowMatch, para ponerlo en el recuerdo. Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino. El Chato me decía que ‘El insoportable’ es inoxidable en relación a la vigencia de algunos segmentos de los años dorados de VideoMatch a mediados de los 90”.

Según informa Pablo Montagna en LA NACION, el certamen multidisciplinar La Academia continuará de lunes a viernes, aunque desde el 26 de julio pasará a la franja de 21.45 o 22 hasta las 00 horas, por la llegada de Los 8 escalones.

Por otro lado, hace unas semanas, ShowMatch abrió una convocatoria de “niños y niñas de entre 3 y 12 años”, como así también una de nuevos talentos (imitaciones, saber tocar algún instrumento , acrobacias, humor, magia). Todo esto para apostar a remontar unas mediciones de rating que le están siendo esquivas a Marcelo Tinelli.