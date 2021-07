Vicky Xipolitakis, nuevamente vinculada a un dirigente político

"Fue una pareja muy reconocida y escandalosa, y ahora volvieron", aseguró a modo de enigmático Majo Martino, panelista invitada de Los Ángeles de la Mañana. Luego reveló que a Vicky Xipolitakis y José Ottavis se los vio de la mano paseando por Palermo, tras disfrutar de una cena que corrió por cuenta del dirigente político peronista.

"Ella es muy astuta, y cuando fue al baño pasó por el mostrador y pidió una caja de vinos. 'La que tengas, preparala que me la llevo, ponela en la cuenta'", indicó la periodista respecto a la mediática, entendiendo que Ottavis pagaría sin mirar el ticket. "Se la enchufó pero no eran los vinos más caros, porque ya no quedaban", sumó la periodista.

"Todo es un horror", lanzó Connie Ansaldi, también invitada a LAM. "Ha terminado la batalla que tenían, hicieron las paces Vicky Xipolitakis y José Ottavis. Miren qué linda pareja, Connie la definió como 'espantosa'. pero por lo menos es increíble", comentó el conductor Ángel De Brito.

Vicky Xipolitakis y José Ottavis en la entrega de los premios Martín FIerro.

De Brito recordó que había cosas "de todo tipo, de violencia, de adicción, de corrupción del mundo de la política, de la gente que iba al departamento con dinero en efectivo". Finalmente, Ángel aclaró que "habría que analizar que significa este encuentro porque capaz hay algo judicial".

"Pero de la mano... Estaban los dos solos", remarcó Martino, reafirmando su información sobre la reconciliación.

Recordemos que Victoria y José salieron durante 5 meses en 2016, pero ese corto tiempo bastó para que protagonizaran un verdadero escándalo mediático.

El exdiputado kirchnerista y la modelo se pasearon por muchos programas hablando de su amor, hasta que la relación llegó a su fin el 25 de mayo de 2016 con un tuit que tenía un insólito error que desató una ola de memes: la griega escribió "fin de las mentitas" en vez de "fin de las mentiras".

Meses después, Xipolitakis fue al programa de Susana Giménez y contó que Ottavis le fue infiel y aseguró que él consumía drogas.