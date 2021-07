El fulminante ninguneo de Kate Rodríguez al Carpintero de Bienvenidos a bordo

Un nuevo romance habría surgido en Bienvenidos a Bordo, según informaron este viernes en Intrusos. Según revelaron en el programa de chimentos, en el ciclo conducido por Guido Kaczka existiría mucha onda entre El Carpintero y Kate Rodríguez.

Con respecto al rumor, Rodrigo Lussich expresó: "Las fuentes que nos dan esta bomba aseguran que todo esto pasó y que acá hay sexo". Por su parte, Adrián Pallares acotó: "Estamos en condiciones de afirmar que quienes están viviendo una cercanía, una simpatía, donde hubo mucho sexo y ya pasó de todo, son Kate Rodríguez y El Carpintero". "Veremos si se animan a reconocerlo o como muchas veces, los rumores, por más ciertos que sean, se niegan", concluyeron.

Tras los trascendidos, la bailarina dominicana decidió romper el silencio y salió a aclarar los tantos. "No pasa nada. Es un pibe que entra dos minutos para hacer las dominadas, y nada más", comenzó diciendo sobre Nahuel Matheu.

Kate Rodríguez. Foto: Instagram @katepma.

"Obvio que lo conozco porque estoy yendo casi todos los días, conversamos, pero como lo hago con todos…no entiendo, no entiendo porque publican vainas así", agregó en su descargo a la revista Pronto.

Finalmente, claramente fastidiada, manifestó: "Ya ni quiero opinar del tema, es un horror. No lo conozco fuera del programa, no es ni siquiera mi amigo, no me parece lindo, no le entraría, nada de nada".

Nahuel Matheu. Foto: Instagram @el_carpintero_okkk.

Recordemos que El Carpintero de Bienvenidos a bordo pasó a ser, además del campeón de las dominadas, una de las figuras centrales del ciclo de entretenimiento.

Hace cuatro meses, Nahuel había revelado en una nota con Esto no es Hollywood: "Ahora tengo novia y estamos juntos hace un año, convivimos. Es muy compañera, pero al principio fue incómodo porque yo cambié mucho mi rutina. Además, es raro que me saluden en la calle y eso".