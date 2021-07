Marcelo Tinelli le dice "adiós" a un segmento de ShowMatch

Si bien este año Marcelo Tinelli buscó innovar ShowMatch, los números del rating no están siendo los que esperaba. Por ello, ha optado por realizar algunos cambios en su programa. Tal es así que, Diego Pérez, uno de los humoristas del ciclo, reveló que ya no saldrán más al aire los segmentos en los que él participaba los viernes.

"Yo inicié este año con que los viernes eran ShowMatch de humor. Ayer se dio por terminado el ciclo, no les funcionó como esperaban, Marcelo no estaba muy convencido", le explicó a Marcela Coronel.

Y sumó: "Cuando vi que dos semanas no salió hablé con uno de los productores y me dijo 'ya esto parece que no va'". Además, contó una de las charlas que tuvo con el equipo de producción del programa. "Lo llamé al Chato Prada y le dije libérense de mí, yo tengo laburo. Nunca viví cobrando sin laburar. Me dijo que justo le iban a comunicar a todos que no seguía", señaló.

"El Chato me decía que el insoportable es inoxidable, ellos cuentan conmigo si me llaman. Le dije que si mañana Ricardo Darín o Guillermo Francella estrenan una película y quieren que haga el insoportable yo voy, soy incondicional con Marcelo", continuó.

ShowMatch cumplió 30 años al aire

Finalmente, manifestó: "Sentí que es un humor que está bueno pero para recordarlo, para los 30 años de Showmatch, para ponerlo en el recuerdo. Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino".