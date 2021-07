Adrián Pallares no se quedó callado y fulminó a una famosa en vivo

Si hay algo en lo que se diferencia La Academia, el nuevo formato de ShowMatch, de El Bailando, es que ahora los participantes no sólo deben deslumbrar con sus pasos de danza, sino que también deben demostrar sus destrezas en otras disciplinas artísticas. Por este motivo, Romina Richi en su última presentación optó por un monólogo de 'Hamlet' de William Shakespeare, adaptado por ella y Norman Briski.

Tristemente, luego de su performance, el público eligió con el voto telefónico dejarla afuera del certamen. "Me encantó hacer este monólogo, me voy súper feliz. Me reí muchísimo, gracias por dejarme participar", señaló al aire.

Muchos salieron a criticarla y de hecho, las redes se llenaron de divertidos memes. En la TV uno de los que no se guardó nada y la fulminó con sus comentarios fue Adrián Pallares. En Intrusos, el conductor se mostró implacable con la actriz luego de ver el clip de su actuación y no tuvo pelos en la lengua al decir lo que pensaba.

"¿Ustedes creen que esa es la Bruja Cachavacha?", les consultó Rodrigo Lussich a sus compañeros. "¡No! Pero si parece Merlina Addams", bromeó Pallares.

Romina Richi

Y, el comunicador, agregó: "La verdad que al lado de lo que hizo ella, Esmeralda Mitre era un lujo ¡Era Meryl Streep! Es una gran actriz, pero anoche… ¡Si hubiera estado Moria de jurado! ¿Nadie vio esto antes? Y le pudo decir ‘Romina es un horror que hagas eso, mejor hacé otra cosa’ ¡Bailá una cumbia! Fue eterno".