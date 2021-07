Sorpresa en Los ángeles de la mañana: Ángel de Brito anunció que este viernes saca a todas sus panelistas

Este jueves en la noche, Ángel de Brito dio una sorpresiva noticia para el programa del viernes de Los ángeles de la añana (El Trece), ya que el conductor sacará a todas sus panelistas. El anuncio generó muchas repercusiones y expectativas, justo en medio de la fuerte lucha que está librando LAM con Flor de equipo (Telefe), ya que la vuelta del magazine que lidera De Brito a su horario tradicional volvió a ponerlo en competencia directa con Florencia Peña.

Entonces, este viernes habrá una emisión especial de Los ángeles de la mañana, donde faltarán todas las "angelitas" oficiales, ya que regresán algunas expanelistas del ciclo.

"Este viernes, especial de LAM con exangelitas. No vienen las titulares. Vienen seis exangelitas", expresó Ángel de Brito sobre la edición sorpresa que habrá de su ciclo.

El conductor no dio más detalles, por ejemplo no se sabe el nombre de las panelistas que volverá este viernes. Rápidamente los usuarios en la red empezaron a lanzar sus pronósitos: "Me encanta Marina Calabró, pero estaría buenísimo Marcela Tauro. Son muy buenas", expuso una seguidora del programa. Otra persona expresó: "Lourdes Sánchez. Porque es una loca linda y se nota que es muy querible". También sonaron los nombres de Karina La Princesita, Connie Ansaldi, Rocío Marengo, Karina Iavícoli y Nequi Galotti como posibles candidatas.