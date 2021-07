La Voz Argentina: el fuerte cruce entre Ricardo Montaner y Lali Espósito

Continúan las audiciones a ciegas en La Voz Argentina. Los participantes se presentan ante el jurado integrado por Ricardo Montaner, Sole Pastorutti, Mau y Ricky y Lali Espósito para lograr ser elegidos por alguno de ellos y sumarse a sus respectivos equipos.

Anoche, sucedió algo que llamó la atención en el exitoso certamen de Telefe. Pilar Suárez, una joven de 22 años oriunda de Capital Federal, interpretó una potente versión de "You shook me all night long" de AC/DC. Hacia el final de la interpretación, Montaner y Lali se dieron vuelta casi al mismo tiempo.

"Yo me di vuelta primero", señaló Ricardo, iniciando así una disputa que iba a tener que mediar la tecnología. Antes, Lali inició las felicitaciones de rigor y usó la primera estrategia para arrimarla a sumarse a sus filas. "Muy power lo tuyo. Me despertaste energía, me diste ganas de subir al escenario o estar abajo alentándote", destacó. "Donde podés rockear y me imagino todo el repertorio que podemos armar con esa voz tan potente", concluyó.

Por su parte, Montaner esgrimió una estrategia diferente para convencerla. "¿Ya venías pensando que te ibas a ir con Lali? Porque yo soy un tipo mayor, que tengo que dosificar mis energías y si voy a pelear por algo quiero saber si tengo posibilidades", argumentó el cantante.

"¡Se picó!", gritó Lali mientras Mau informaba que había un replay del momento exacto en que habían apretado el botón. El VAR, en referencia al sistema utilizado en el fútbol, las imágenes mostraron que había sido Lali la primera en girar, pero el cantante tenía otra objeción para hacer.

"Lali no apretó primero, Lali se sentó en el control que no es lo mismo. Uno debe respetar la silla", argumentó con enojo, mientras su compañera celebraba bailando en la pista. "Cada uno tiene su estilo, Montaner", lo enfrentó. "Esta es una de las peleas más aguerridas que hemos vivido", intervino La Sole. "Yo no sé si sabes, pero tengo ocho Voces y me encantaría volver a ganar contigo", se la jugó el cantante.

"Hoy me voy al equipo de Ricardo Montaner", dijo al fin la joven. Como buena perdedora, Lali chocó los puños con su colega y reconoció su derrota: "Bien peleado", disparó.