María Juliana Awada no solo es la ex Primera Dama del empresario y ex Presidente de la Nación Argentina Mauricio Macri. Es una bellísima y encantadora mujer, y empresaria textil argentina. Hoy, a sus 47 años se revela la historia jamás contada de la ex primera dama.

La estilosa Juliana Awada tiene una interesante historia no tan conocida. En una oportunidad, hace años, se revelaron algunas de sus historias de amor fallidas y los romances con personas de la alta alcurnia.

Juliana Awada y su pasado secreto

Cabe destacar que la empresaria es hija de un matrimonio de origen sirio-libanés. Levantó su imperio textil en la década de los 60' en Argentina y recién en los años 90' estuvo en pareja con el empresario Gustavo Capello, a quien le solicitaría el divorcio tan solo un año después de contraer nupcias.

Awada junto con Gustavo Capello. Revista Noticias - Perfil

Al día de hoy, en el mundo la reconocen como la ex Primera Dama. Sin embargo, hay un pasado que poco se conoce. Estos son todos los romances de Juliana Awada antes de su historia de amor con Mauricio Macri.

A muy poco de casarse a los 23 años, en ese momento la pareja decidió seguir por rumbos diferentes. Así fue que Juliana conoció -durante un vuelo- al millonario conde belga Bruno Barbier. De esa relación, nació Valentina su hija, fruto de un amor que duró una década, pero que nunca llegó a formalizarse en los papeles y no se casaron.

Parte de su historia la contó en fotografías la Editorial Planeta ante una inédita biografía no autorizada llamada “Juliana”. Allí se pueden ver imágenes nunca vistas del álbum personal durante la época de los ’90.

La inédita biografía no autorizada de la ex primera dama. Revista Noticias - Perfil

Hubo historias de amor fallidas y amistades mediáticas a lo largo de su vida, pero ninguna de todas ellas se hizo pública. Eso sí, antes de ser primera dama, Juliana Awada estuvo casada menos de un año con el empresario Gustavo Capello y fue amiga de Zulemita Menem.

En una oportunidad, tras salir una publicación de la Revista Noticias, Lindner la describió como "una chica de clase media, hija de comerciantes de la colectividad musulmana que habían empezado de muy abajo".

La realidad es que antes de Mauricio Macri, Juliana tuvo 2 parejas. No obstante, es innegable que con su simpatía y estilo propio, la ex primera dama supo ganarse el cariño y el respeto de los argentinos, más allá de ser la esposa de "alguien".

Awada casi nunca habla en público. Su pensamiento desde siempre se redujo a frases hechas con tonos naif. Por ello es que cuando se hace referencia a todos los romances de Juliana Awada antes de su historia de amor con Mauricio Macri, poco se conoce.

Siempre muy reservada, se destacó por la elegancia, belleza y su estilo refinado. Tiene sin dudas, un don indiscutible para caer bien a todo el mundo. Así es como la revista Vogue – que siempre están atentos a personajes ascendentes-, descubrió enseguida a Awada.

Por último, cabe recordar que Juliana conoció a su actual esposo, Mauricio Macri, en un gimnasio donde tenían amigos en común. Comenzaron su relación en 2009 y se casaron el 16 de noviembre de 2010 en el complejo Costa Salguero.

Como fruto de esa unión y amor nació su segunda hija y la cuarta de su esposo, la pequeña Antonia. Fuente: Para Ti

¿Ya conocías el pasado secreto y todos los romances de Juliana Awada antes de su historia de amor con Mauricio Macri?