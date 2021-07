Martita reveló una particular y desconocida anécdota de Ricardo Fort

Martita Fort tiene un contacto fluido con sus seguidores en la red, y cada tanto abre la interacción de preguntas y respuestas sobre su vida. En esta oportunidad, la joven sorprendió al revelar una particular y desconocida anécdota de su padre, Ricardo Fort.

Cuando alguien le preguntó a la adolescente sobre su “Tu travesura inolvidable”, la influencer confesó: “Escondernos con mi hermano en una tienda de Miami cuando éramos chicos y que mi papá haga cerrar todo porque no nos podía encontrar”.

Martita Fort y una postal familiar junto a su padre y su hermano, Felipe.

Además, en el ida y vuelta con sus seguidores, Martita contó que a fin de año termina el colegio secundario, que actualmente está estudiando canto, y hasta se animó a revelar que su hombre ideal es el futbolista Joaquín Correa.

Recordemos que hace algunos días, la joven perdió a su abuela Marta, madre de Ricardo Fort. En esa oportunidad, ella la recordó con unas sentidas palabras en la red. “Hoy le decimos adiós a mi querida abuela Marta; no sólo significaba una abuela para mi si no que además era una gran artista que como mi papá perseguía el cariño del público. Aunque me entristece la noticia, con seguridad que ahora debe estar feliz de reencontrarse con mi papá donde pueden estar unidos cantando después de muchos años”, expresó Martita Fort.