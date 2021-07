Fuerte acusación de Toti Pasman contra Florencia Peña: "Estaba floja de papeles"

Tras el campeonato que consiguió la Selección Argentina de fútbol, muchos salieron a cuestionar a ciertos periodistas deportivos que no bancaron algunos aspectos de las decisiones del DT Lionel Scaloni. Entre ellos, Toti Pasman.

Fue el pasado 7 de junio, cuando el periodista pidió de rodillas en el show del fútbol que Scaloni no ponga más a Ángel Di María. El video se hizo viral el fin de semana cuando el delantero del PSG hizo el gol de la victoria que consagró campeón de América, tras 28 años de sequía.

Al ver el video, Florencia Peña salió a matar en Twitter al conductor de El show del fútbol: "Cuando confunden dar su opinión con ser irrespetuosos . Cuando confunden la sinceridad con la agresión. Por esto les cantan. Te manda saludos Di Maria cielo!".

Luego de las repercusiones de sus dichos, Toti habló en el programa de Karina Mazzocco. "Yo estoy bien, salvo cuando abro Instagram que me están puteando bastante. Ahora descubrimos que hay 45 millones de fans de Di María, que fueron fideistas de la primera hora, que siempre bancaron a Angelito Di María", comenzó diciendo el periodista en el programa "A la tarde".

"Vamos de a un tema, lo que dijo Florencia Peña, aclarar que Flor me parece una actriz recontra talentosa, que la sigo de Son de Diez, pero hablé una sola vez en mi vida con ella. Hicimos un móvil con Pamela David cuando hacíamos Desayuno Americano, me acuerdo que estaba de temporada en Carlos Paz, y había una polémica por un presupuesto de Señor y Señora Cama que hacía en la Tv Pública con el Puma Goity, y estaba bastante floja de papeles y se levantó enojada del móvil y se fue", sostuvo.

Y siguió: "No estoy enojado, me preguntás yo contesto, o me atacan y contesto. O se quedó con la vena de aquella vez o se subió al exitismo de los fans de Di María que estaban esperando hace 12 años por la discusión con Diego Maradona. Me estaban esperando y después de 12 años aprovecharon la oportunidad. El video que ustedes pasaron, es del 7 de junio, hasta el 10 de julio que empezó Flor Peña y otros tiradores seriales en las redes como Federico D´Elía, del 7 de junio hasta el 10 de julio me escribió una sola persona: la mujer de Di María. Hablamos bien, la respeto y la banco".