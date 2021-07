El picante comentario de Ángel de Brito sobre Jimena Barón: "Es el sueño de muchos que..."

Ángel de Brito no dejó pasar que Jimena Barón se presentara al jurado de La Academia de ShowMatch sin voz. En diálogo con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), el periodista hizo un comentario picante luego de que la cantante se quedara afónica e hizo un análisis de su amistad con Lizardo Ponce.

"Necesitaba azúcar porque si le bajó la presión… ¿o no?", dijo Pampita y el periodista sumó: "Tienen que largar la joda los dos porque uno se hizo el descompuesto, la otra viene muda. Es el sueño de muchos que esté muda Jimena".

Recordemos que Marcelo Tinelli plantó las quejas en vivo: "Lizardo dijo que estaba descompuesto, salió de acá y se fue a tomar helado a la casa de Jimena Barón, ¡un chanta! Lo agarré en el pasillo y le dije ‘escuchame cara rota ¿cómo vas a tomar helado después de que me dijiste que estabas mal?’. Y me dice ‘¿qué no puedo tomar helado?’, lo que no podés es decir que estás descompuesto y después te juntás a tomar un helado, ¡chanta!".