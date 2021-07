Reconocida vedette confesó que estuvo con tres jugadores de Boca: "Me pagaron 500 dólares cada uno"

Calu Pulig generó un verdadero escándalo en el ambiente mediático al revelar que estuvo con tres jugadores de Boca. "Estuve con tres jugadores de Boca, dos de ellos me pagaron 500 dólares cada uno", contó en una entrevista en EloPodcast.com. "Con el tercero estuve por placer, porque era un bombón, un bebé", agregó la vedette que no dio nombres, pero que no dudó en dar detalles de lo sucedido.

"Estuve con dos futbolistas de Boca por separado, eso fue en distintos días, me pagaron 500 dólares cada uno. Esas fiestas se hacen en casitas que usan de bulos, había otros futbolistas también", comentó. Luego, detalló: "Los dos están casados y con hijos. Uno tiene treinti pico y el otro está llegando a los 40. Pero yo quedé enloquecida con el más chico, que hoy tiene 22. Con él lo hice por placer en otro lado. No me ofreció dinero. Es un muñeco, divino. Está para darle toda la noche", lanzó.

Finalmente, la ganadora del reality Quién se Quiere Casar con Mi hijo, conducido por Catherine Fulop, que se emitió en Telefe en el 2016, defendió su postura de aceptar dinero por parte de los hombres que quieren pasar una noche con ella: "Algunas te dicen: ¿Cómo te vas a acostar con tal por estar en algún lado? Y yo les respondo: ¿Y vos que te acostaste con tantos pelotudos por nada? Si viene un tipo, y me dice: ‘Mirá, entrás a algún lado, que es un lugar groso, firma acá, pero después te tenés que acostar conmigo’. Bueno, cuándo, dónde y a qué hora nos vemos, porque a mi me sirve. Yo he tenido ex novios que me cagaban con Dios y Maria Santisima y me acostaba por nada con esos infelices".