Polémica por el exagerado precio de las bikinis de Stefi Roitman

En estos días, Stefi Roitman quedó en el centro de la polémica por el exagerado precio al que vendo sus bikinis, lo que generó un aluvión de críticas en la red.

La actriz lanzó su propia marca junto a su socia, la diseñadora y cantante Mery Racauchi, y el valor de sus diseños está valuado en dólares. Con un desfile en Miami, Roitman presentó su línea de trajes de baño con variedad de talles y motivos. .

"El emprendimiento nació en cuarentena como en esa búsqueda que le sucede a todos en cuanto a qué tenemos adentro. My Happy aparece para buscar ese empoderamiento femenino y la libertad de todos los cuerpos", comentó Stefi en diálogo con Intrusos (América).

En cuestión de horas, se multiplicaron las críticas de usuarios en la red que se indignaron por los precios de las bikinis en cuestión, que oscilan entre los 45 y 50 dólares. Además, la web de la marca informa que el envío de pedidos superiores a 80 dólares es gratuito en Estados Unidos, mientras que al exterior cuesta 15 dólares.

"Horribles las mallas. Nunca me pondría algo así ni mucho menos gastaría $10.000 pesos por una malla. ¡Una locura!"; "No da más de atrevida esta Stefi Roitman vendiendo una bikini que compró en Avellaneda a 100 dólares, cómo se nota que vive en una nube de pedos, "No incluye a nadie vendiendo a 100 dólares esta atrevida" y "La página está en dólares y en inglés. Pensé que Argentina estaba incluida en todo esto pero claramente no, porque una malla a 50 USD serían unos 10.000 pesos", fueron algunos de los lapidarios comentarios.