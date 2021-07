La dura devolución de Ricardo Montaner en La Voz Argentina que hizo llorar a una concursante

La Voz Argentina (Telefe) es sin dudas uno de los grandes éxitos de la televisión en lo que va del año, y este lunes en el certamen de canto se vivió un tenso momento cuando Ricardo Montaner le hizo una dura devolución a una concursante que abandonó el escenario llorando.

Tras la performance de Jimena Jans, Montaner interpeló a la joven participante preguntándole: “¿Cantar para tí es un sueño o es una realidad?”. A lo que la chica respondió: “Es una realidad". Luego, el integrante del jurado fue por más y consultó: “¿Vives del canto?”. Notoriamente nerviosa, Jans explicó que acababa de terminar la licenciatura en fonoaudiología y que solo le faltaba la tesis. “Amo cantar, canto cuando hay peñas o cuando me invitan”.

Entonces Ricardo Montaner remató fulminante: “Yo tengo una idea. Cuando uno viene a un escenario como La Voz, que es una plataforma mundial, yo siento que es porque tomó una decisión. Y yo siento que tú no la has tomado, eso trascendió y nos dimos cuenta cuando te escuchábamos. Debes pensarlo, y volver cuando estés decidida a ser una verdadera cantante, y a que esto no sea un Plan B sino que sea el A”.

Mientas Lali Espósito y Mau y Ricky permanecieron en silencio, Solead Pastorutti apoyó a su colega. “Coincido con Ricardo. Prestá atención a lo que dice la letra, la canción comienza con un sufrimiento y tenemos que transmitirlo. Vas a volver, seguro”, expresó la caantante.

Finalmente, la concursante abandonó el escenario llorando para abrazarse a su mejor amiga. En las redes, circularon algunas críticas contra Ricardo Montaner, señalando que en esta oportunidad al integrante del jurado de La Voz Argentina fue demasiado crudo en su apreciación.