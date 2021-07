La delirante reacción de Yanina Latorre en pleno vivo: "No voy a programas con un punto de rating"

Karina Mazzocco desembarcó en la pantalla de América con su nuevo programa y estuvo analizó junto a sus panelistas - Débora D'Amato, Flor de la Ve, Sabrina Rojas, Cecilia "Caramelito" Carrizo, Diana Deglauy y Ezequiel Campa - las polémicas declaraciones de Yanina Latorre tras quedar varada en Miami, tras las limitaciones que impuso el gobierno nacional a los vuelos de regreso al país.

La "angelita" apuntó contra el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, por impedirle el ingreso a la Argentina y permitir el masivo festejo en el Obelisco por el campeonato de la Selección Argentina en la Copa América.

"Yani, siempre con su estilo sutil y delicado. ¿No pensás, Flor de la Ve, que Yanina debe tener algún tipo de intención política? ¿No querrá ir a esas arenas?", le consultó la conductora a la artista, quien respondió irónica: "Que se indigne porque no tenía buena luz. Ponete un filtro. No te indignes con Alberto". Luego, Deglauy agregó: "Hay ciertas manifestaciones de las personas, como la del Obelisco, que el presidente no puede gestionar... Igual Yanina se queja por cualquier cosa". Finalmente, D’Amato acotó: "No es una cuestión del presidente. Hay una nueva corriente, Delta, que no quieren que ingrese al país. Por eso no se puede entrar al país".

Para concluir el debate, Mazzocco agregó picante: "Qué lástima, Yani, que estás en Miami, sino te invitaba al primer programa".

Esta mañana, y luego de ver el informe, Ángel de Brito le preguntó a Yanina, quien estaba en vivo en un móvil desde Estados Unidos, qué opinaba de todo esto: "No te la voy a prestar, Mazzocco. Olvidate. Pero escuchame, Yanina, quieren invitarte al programa, ¿querés ir?".

Indignada, Latorre arremetió contra el ciclo de América y sus panelistas: "No voy a programas con un punto de rating, ni con gente que no tiene idea, que no tiene contenido. Levantan historias que ni siquiera las miran".

Luego, Yanina les respondió a los gritos a cada una de sus colegas: "Primero, me pone loca, 'corriente Delta', dijo Débora D'Amanto. Es la cepa Delta. ¡Infórmense! Son periodistas. Después la otra, Diana, hablando de Alberto, ¡son todas cagonas ahí! Y Flor de la Ve, hago la historia en pijama y a cara lavada porque se me canta".