Ricardo Montaner se enojó en La Voz Argentina con Lali Espósito y sus hijos Mau y Ricky

Este domingo, en La Voz Argentina (Telefe) se vivió un momento de cierta tensión cuando Ricardo Montaner interrumpió una devolución a un participante mendocino para interpelar a Lali Espósito y a sus hijos Mau y Ricky, compañeros de jurado en el exitoso reality televisivo.

El concursante en cuestión se llama Mauro Páez, tiene 26 años e interpretó el tema “Lo saben mis zapatos”, de Pablo López, en las audiciones a ciegas. Soledad Pastorutti y Montaner dieron vuelta sus asientos en señal de aprobación, mientras que Lali y la dupla de Mau y Ricky optaron por permanecer inmóviles.

“Quiero preguntarle a Mau y Ricky y a Lali por qué no dieron la vuelta”, interpeló con seriedad Ricardo Montaner. A lo que su hijo Ricky respondió: “Esta canción a mí me encanta y la original la conozco mucho, me gusta a full. En mi caso no apreté el botón porque me sonó muy parecida a la original de Pablo López, muy parecido el color de voz, pero cantás espectacular”. Por su parte, Mauricio agregó: “Para la próxima yo te hubiese recomendado cantar una canción de alguien que no tenga una voz parecida a la tuya porque de esa manera nosotros no vamos a hacer la comparación”.

Finalmente, Lali Espósito dio su argumentación: “En mi caso fue porque dije: ‘lo hace bárbaro, pero no sé si yo soy la persona para acompañarlo en su camino dentro de este programa, pero me alegré mucho cuando se dieron vuelta Montaner y Sole porque tenés una voz muy preciosa y lo hiciste muy lindo”.

De esta manera, Mauro Páez sigue en el certamen y eligió el Team Montaner para seguir adelante en La Voz Argentina.