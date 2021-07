En La Voz Argentina, Marley recordó el momento en que le partieron un plato en la cabeza

En la nueva edición de La Voz Argentina (Telefe), no solamente hay espacio para el lucimiento de nuevos talentos de nuestro país, sino que en medio de las Audiciones a Ciegas, Marley sorprende cada tanto con alguna anécodata. En esta oportunidad, sorprendió al recordar el momento en que le partieron un plato en la cabeza.

La situación se dio en la previa de la actuación de la concursante Jacqueline Boghossian, una joven de origen armenio. Mientras dialogaba con ella, el conductor contó que durante un viaje por Europa le rompieron un plato en la cabeza.

Antes, Boghossian había detallado que participó en una banda de rock armenio como corista y que allí conoció a su esposo. Además, la concursante reveló que si bien se graduó como musicoterapeuta trabaja como animadora en tabernas griegas.

En ese momento, Marley evocó su desopilante anécdota. “A mí una vez me rompieron un plato en Grecia. Me dejó un chichón y cuando me toqué tenía sangre”, aseguró el anfitrión de La Voz Argentina. La participante se mostró sorprendida ya que aseguró que los platos utilizados en esa cultura no lastiman. A lo que Marley acotó: “Me parece que a mí me tocó uno de verdad, me quisieron matar”.