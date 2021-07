Se complicó la salud de Cabito: "Está a la espera de un milagro"

En las últimas horas comenzó a circular en las redes sociales el pedido urgente que Cabito había compartido en sus historias de Instagram: "Urgente, necesitamos dadores de sangre 0 Negativo para Cabito".

Desde hace aproximadamente tres semanas, el conductor radial de 51 años se encuentra internado "a la espera de un milagro", según contaron desde su entorno al sitio Teleshow.

Su hermana Alejandra, no solo pidió ayuda, sino que escribió un desgarrador posteo pidiendo por su salud. "Esta era mi familia feliz. Todos duermen menos yo, con un grito ahogado en el pecho y pensando si escribir esto y publicarlo está bien. A veces ni las palabras expresan el dolor de un corazón roto, me duele tanto que no lloro, no tengo hambre, no siento el cuerpo y parece una peli que jamás hubiera querido interpretar", comenzó escribiendo junto con una foto de ella, sus hijos y Cabito.

Luego siguió: "Si yo pudiera quitarte el dolor hermano querido, o hacer que no sufras por nada mi Sol (en referencia a su hija) bebé, dejarte tranquila sin preocupaciones má y volverte a la vida Lelita. Si lograra que mis amigos fueran felices y mis pacientes orgullosos de si mismos, que no hubiera rencores. Que todos fuéramos uno y supiéramos que en la vida que pactamos todo deja huella. Si yo pudiera con la magia y la fe, si yo pudiera".

Instagram @alejandranoraalcantara

En otro fragmento, además de agradecer a quienes la ayudan explicó: "Estoy con él y no voy a soltarlo. Como intento en mi vida con muchas personas, ser un puente, un arroyo, una caricia, una palabra. Si yo pudiera ser la mano derecha de algún ángel andaría por el mundo susurrándoles a cada uno...la vida es un milagro".

Para finalizar, destacó que "su estado es muy delicado y su ánimo pésimo" y que "Cabito amó su programa radial, a sus compañeros y hacer reír. Ese, hoy necesita muchos abrazos".