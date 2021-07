El mal momento de Jujuy Jiménez que hace peligrar su destino en ShowMatch

Sofía "Jujuy" Jiménez está participando con éxito en La Academia, el nuevo certamen de ShowMath (El Trece), pero un mal momento pone en peligro su destino en el programa. La modelo se lesionó en medio de un ensayo y al presentar un fuerte malestar tuvo que hacer una consulta médica.

En horas de la tarde de este jueves, "Jujuy" confirmó que se fracturó una costilla. "Acabo de salir del médico y me dijeron que tengo fracturada la costilla. No es grave, pero ahora entiendo por qué tenía tanto dolor. No debería haber bailando ayer. Pensé que era un desgarro o algo del músculo. Vamos a ver qué me dice el kinesiólogo y cómo sigo. Va a estar todo bien porque sé que no es grave, aunque me duele mucho", detalló la influencer a través de una historia de Instagram.

Por el momento, Sofía "Jujuy" Giménez tiene indicación de hacer reposo, tomar analgésicos y seguir al pie de la letra todas las indicaciones que le dieron los médicos. De esta manera, queda claro que en el próximo ritmo tendrá un reemplazo, aunque todavía no se sabe el nombre de la famosa que ocupará su lugar.

El tratamiento indica dos semanas de kinesiología, pero seguramente deberá faltar a ShowMatch por más tiempo. De hecho, desde la producción le remarcaron que no podrá volver a la pista hasta que no esté absolutamente recuperada.