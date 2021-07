El conocido mediático que ironizó sobre la baja del programa de Denise Dumas: "Bendito karma"

Hace unos días, el programa Hay que ver (El Nueve) fue levantado de la programación, y su conductora, Denise Dumas expresó su preocupación por quedarse sin trabajo. Más allá de que la ex modelo recibió muestras de afecto por su situación, un ex Gran Hermano ironizó sobre su desgracia.

Cristian U recordó que en el ciclo que hoy ya no está en la pantalla chica fue duramente criticacado por musicalizar como DJ una fiesta clandestina. “Tengo que trabajar”, había señalado el ganador del mencionado reality. Una situación en espejo con la que atraviesa hoy Dumas.

Cristian U vs Denise Dumas.

“Con lo bien que me cae, hoy es víctima de esto que vivimos muchos argentinos hace más de un año. Y cuando yo fui a tocar a esa fiesta clandestina, me hicieron pelota. Hoy se dan cuenta lo que es no poder ganar la guita honestamente”, comentó Cristian U a través de Twitter.

Luego, en interacción con una usuaria de la red, el ex GH se refirió a la sentencia mediática que recibió con un fuerte dardo para Denise Dumas. “Muchos, no todos, hablaban como si fueran delincuentes los que salían a ganar el mango y ellos, calentitos en sus sillitas ganando sus buenos manguitos… Karma, bendito karma”, expresó lapidario.