A cuatro meses de su terrible accidente, Pata Villanueva habló por primera vez en televisión

Hace cuatro meses, Pata Villanueva sufrió un terrible accidente doméstico en Punta del Este en el cual casi pierde la vida. Finalmente, la exmodelo y actriz recibió el alta médica y se dispone a completar la recuperación en su casa.

Este miércoles, Villanueva habló por primera vez en telefisión Los ángeles de la mañana (El Trece), y dio detalles del dramático golpe. “Ahora estoy bien. Estuve hecha bolsa del accidente. Fue una caída en Punta del Este. Me operaron, quedé con la mitad del cuerpo sin movilización. Tuve que aprender a comer, a hablar, a todo”, le contó Pata al conductor Ángel de Brito.

Con cierta dificultad para comunicarse, Villanueva mostró su espíritu de lucha y ejemplo de vida: “Hoy me voy a casa ya a recuperarme. Espero estar bien pronto. Yo estoy con todas las pilas, pero el tratamiento va lento”.

Luego de que el líder de LAM recordara que la actriz pasó otros momentos difíciles, ella ratificó: “Sí, esta es una más, una más en la que vi la muerte, pero salí”, expresó quien tras el accidente estuvo cuatro meses internada y debió someterse a varias intervenciones quirúrgicas.

Finalmente, Pata extendió unas emotivas palabras a todas las personas que se acordaron de ella: “Me llegó todo. Les agradezco muchísimo por haberse preocupado y haber pensado mucho en mí. Gracias por todas las cosas lindas. Eso me dio fuerza y me ayudó mucho”.