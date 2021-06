Andrea Taboada rompió en llanto al hablar de las secuelas que le dejó el coronavirus

Este miércoles, Andrea Taboada se quebró en Los Ángeles de la Mañana (El Trece), y lloró al hablar de las secuelas que le dejó el coronavirus. La panelista expresó que no siente que es la misma persona plena de energía, y confesó que por momentos tiene una sensación de bajón.

Luego, en diálogo con Liliana Podestá de LA NACION, Taboada explicó: “Estaba muy angustiada y me quebré de una manera tan natural. Me acordé que ayer me encontré con mi cuñado, el marido de mi hermana y a quien hacía un montón que no veía. Yo iba al kiosco y él estaba en la parada del colectivo. Y no sé… Se me vino el mundo encima, la sensación del encierro, la angustia de no ver a mi familia. Me quebré y creo que a mucha gente le está pasando lo mismo. Hice psicoanálisis durante muchos años y se supone que tengo herramientas, pero evidentemente voy a tener que volver a hacer una terapia”.

Luego agregó: "Tuve miedo cuando tuve covid, hace un mes. Sentí mucho cansancio, dolores en todo el cuerpo, ganas de dormir. Y la sensación que tengo ahora es que estoy en slow. Los periodistas estamos acostumbrados a trabajar en varias cosas al mismo tiempo y ahora no puedo, no tengo energía, no me da el cuerpo. Entonces no me reconozco y me angustio. Yo también soy parte de la producción de LAM y estoy en Hoy nos toca, en el Canal de la Ciudad, de lunes a viernes de 17 a 19. Siempre tuve más trabajo y podía con todo. Me agito cuando subo una escalera y mi médico me dice que tengo que darle tiempo al cuerpo, para que se recupere. Cuando una amiga tuvo covid y me comentó que iba a ir al psiquiatra, pensé que era una exagerada, y ahora la entiendo. No soy la misma: antes hacía veinte mil cosas a la vez y no me cansaba. Y ahora no puedo. Creo que se sumó todo: la situación del país, la angustia de la gente que se quiere vacunar, la plata que no alcanza, los comercios que cierran. Tenés que ser de amianto para que no te conmuevas".

Finalmente, saliendo del tema coronavirus, le preguntaron a la panelista si su rivalidad con Yanina Latorre y los cruces en LAM están armados, y Taboada respondió categórica: "No, las rencillas no están preparadas. Algunas discusiones pueden estar alimentadas por el momento, la situación o el tema, pero ninguna pelea es inventada ni está preparada. Son las personalidades de cada una".