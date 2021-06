Tras los rumores de romance con un conocido deportista, Nicole Neumann rompió el silencio

Aunque en este último tiempo Nicole Neumann ha optado por mantener un perfil bajo con respecto a su vida íntima, cada vez son más fuertes los rumores con el piloto de Turismo Carretera. José Manuel Urcera. Para aclarar los tantos, la modelo dialogó este martes con un móvil de Intrusos (América).

El periodista Gonzalo Vázquez le preguntó por su situación sentimental y ella respondió: “¿Qué tanto se ha dicho?”. A lo que el cronista respondió con las similitudes entre las fotos recientes que tanto ella como él compartieron en sus respectivas redes sociales.

Lejos de afirmar o negar, Nicole y expresó que "está muy bien", y frente a la insistencia del periodista respondió categórica: “Mi estado sentimental es mío, y no tengo nada para decir. No hablo de ese tema desde hace más de dos años, así que no tengo mucho para decir”. Además, el cronista quiso saber si habían viajado a Neuquén para conocer a la familia de Urcera. “¿Cómo saben lo que hice en mi viaje. Si dicen eso… será. No sé. No quiero contar nada porque ahora que no hablo estoy más tranquila. Me resulta. Estoy en un momento de mucha paz. Bueno, no sé si paz pero sí de estabilidad y equilibrio”.

Luego, el conductor Rodrigo Lussich aseguró: “Fueron a una bodega juntos, fueron en un yate. Comparamos las fotos y vimos como ella había ido a la misma bodega que había ido él. Se los vio en el mismo lugar, el mismo barco. Viajaron a Rio Negro, a conocer a la familia de él. Fueron en avión privado, él la viene a buscar después de Santo Sábado, el programa que conduce en América”.

Además, de las fotos que publicó en Instagram Stories, Nicole realizó un posteo desde un avión privado que habría tomado con Urcera. “Cada tanto necesito ‘despegar’ de mi zona de confort. Volar a otro lugar. Volar mi mente, volar mis sueños, mis proyectos. Y eso me recarga el alma, el espíritu. ¿Muy escorpiano? jaja”, escribió la panelista en el epígrafe de la publicación.