Samanta Casais, de Bake Off, tomó postura en el escándalo de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity

El polémico episodio que protagonizó Claudia Fontán en MasterChef Celebrity (Telefe) desató múltiples repercusiones, tanto en la red como en programas y portales de espectáculos. Más allá de que la actriz pidió disculpas por su acción, para muchos les pareció insuficiente la sanción que recibió ya que consideran que debería haber sido eliminada de la competencia.

Una de las tantas figuras que dio su opinión sobre esta polémica fue la exparticipante de Bake Off (Telefe), Samanta Casais quien habló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y expresó: "Yo me enteré porque empezaron a hacer memes conmigo y empecé a preguntar qué había pasado. Debería haber quedado eliminada porque es una cuestión de no podes levantar algo del piso y ponerlo en el plato".

Luego agregó con énfasis: "Es algo que no se permite, vos no vas a comer a un restaurant y estás pensando si no se habrá caído en el piso la comida y debería haber quedado eliminada. De hecho, vi que al otro día obtuvo el mejor plato y no le dieron el reconocimiento. Para mi la tendrían que haber eliminado, es un error que no va".

Casais también recordó el momento en que fue descalificada Bake Off por no ser amateur: "Me compararon con Claudia por lo que pasó. Le decían mentirosa, y eso decían que era igual a Samanta. Ahora empapelo los memes y los pongo en la habitación, ya no me afecta".