El reconocido cantante de la música tropical Antonio Ríos tiene una numerosa y alocada familia. Pero, no es solo eso, sino que hasta en sus declaraciones llegó a hablar de poliamor.

El popular Antonio Ríos es uno de los más destacados de la música tropical de la región. A principios los 80 integraba el grupo Green. Con ellos estuvo 2 años. Ya en 1987 fue convocado para integrar el grupo “Sombras” donde gracias al hit "La mala gata" rápidamente se convirtió en el más buscado para terminar en otra banda que integró llamada “Malagata”.

Tras recibir 7 discos de platino con el último grupo, Antonio Ríos sintió que tocó techo con el éxito y finalmente se lanzó como solista recién a los 40 años. A partir de allí el cantante comenzó a tener una enorme popularidad no solo por el cariño del público sino dentro de la industria musical.

Sin embargo, no todo en la vida del cantante fue la música tropical. Su vida privada siempre fue su eje más motivador. Un enamorado de la vida y del amor.

Antonio Ríos: El Maestro del poliamor, hijos y nietos

En cuanto a su vida personal están quienes se preguntan cuántas novias, hijos y nietos tuvo Antonio Ríos. Sigue siendo el "Gran Maestro" debido a que siempre su vida fue bastante agitada.

Y sí, verdaderamente fue así. Él mismo lo confesó en uno de los programas de chimentos más importantes de Argentina llamado “Intrusos”. Allí fue que contó que tiene 19 hijos y 14 nietos, pero en los últimos meses los rumores fueron que hay otro que hasta ahora no conoció.

En la misma entrevista, haciendo referencia a su familia dijo: "Es un quilombo, pero bueno". Los panelistas quedaron asombrados con la respuesta del cantante –que hoy a sus 66 años explicó:

"Mi descontrol fue después de Malagata, a los 35. Estaba solo, pero tenía varios hogares y llegué a convivir con cuatro mujeres al mismo tiempo". Todo un Don Juan el querido y admirado Antonio Ríos.



Lo más sorprendente de su declaración fue cuando además aclaró que nunca –por más viajes y amores en cada destino - perdió el contacto con sus 19 hijos. Así también agregó que sus primeros 4 hijos nacieron el mismo año.

Tras aparecerle otro hijo, parece que el maestro de la música tropical declaró que sus propios hijos son los que le pidieron que se haga una vasectomía y finalmente les hizo caso:

"Mis hijos me pidieron que me hiciera una vasectomía y ya está, me la hice" lo confesó en el programa “Cortá por Lozano”.

Si bien no llegó a contar profundamente cómo está su vida amorosa, confesó que está de acuerdo con el poliamor y dijo que todos sus hijos son de 5 mujeres distintas:

"Siempre tengo algo por ahí y estoy bien así. Estuve en pareja cuatro veces; para la cantidad de hijos que tengo es poco, ¿no?".

En respuesta a cuántas novias, hijos y nietos tuvo Antonio Ríos, el mismo músico declaró:

"19 más uno que lo voy a agregar. Es un hijo nuevo, que apareció no hace mucho y ya hemos hablado por teléfono. Tiene 20 años y me voy a hacer responsable. Por ahora, solo hemos hablado por teléfono y espero conocerlo".

