Cinthia Fernández puso en dudas la fuente de ingresos de Luciana Salazar: "¿Cómo hace?"

Cinthia Fernández disparó contra Luciana Salazar por la lujosa casa donde vive la modelo junto a su hija, Matilda, y puso en duda sus ingresos para llegar a tener semejante nivel de vida.

"¿Cómo hizo para mudarse a un lugar tan caro?", quiso saber la panelista de LAM durante un debate que abrió Rocío Marengo sobre la participación de Luli en La Academia de ShowMatch. Recordemos que Rocío fue el reemplazo de Yanina Latorre quien viajó a Miami para vacunarse contra el coronavirus con su familia.

En ese momento, Ángel de Brito le remarcó a su compañera: "Basta, Cinthia. No seas mala". Pero ella fue por más: "Quiero saber. Yo necesito consejos. Dicen que es de 500 metros cuadrados". Luego el conductor detalló que se trata de la vivienda que antes ocupaba Wanda Nara y que por lo menos paga "60 mil pesos de expensas".

"Pero cómo hace, porque yo quiero consejos. Yo trabajo, trabajo, trabajo y no me estaría dando el mismo resultado", apuntó picante la columnista sobre la ex de Martín Redrado.