Alerta en ShowMatch: otra figura dio positivo de Covid-19

Sofía Jujuy Jiménez confirmó que Nacho Saraceni, su dupla en La Academia, dio positivo de Covid-19 y por ser contacto estrecho permanecerá aislada hasta nuevo aviso.

Aunque la modelo se realizó un hisopado y el resultado fue negativo, es prudente repetirlo dentro de unos días. Mientras tanto, tendrá que quedarse en su casa sin saber si podrá estar presente el próximo miércoles en el estudio de ShowMatch. "Estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que se preocupa por saber cómo estoy... por suerte estoy bien, me siento bien y Nachito también está bien. No le pegó heavy por suerte".

"Ayer me hice un hisopado y mañana me harán otro, si Dios quiere, el miércoles estaremos ahí para hacer el duelo", aseguró con la convicción de que su segundo testeo le demostraría que no contrajo el virus.

Con el positivo de Saraceni ya serían diez los contagiamos en el certamen de ShowMatch desde que comenzó la temporada. Recordemos que hace unos días se confirmó que 6 bailarinas se habían contagiado, al igual que 3 productores.

Al respecto, Marcelo Tinelli envió un comunicado para descartar que se tratara de una 'ola de contagios' en la productora. "No se dieron de forma simultánea como producto de una negligencia, sino que han ido apareciendo alternadamente en las últimas semanas, incluso desde antes de que ShowMatch saliera al aire".