Juana Viale presentó su look con transparencias con una advertencia para Mirtha Legrand: "Abuelita no te..."

Este fin de semana, el programa de Mirtha Legrand está cumpiendo 53 temporadas y el sábado en la noche, Juana Viale se hizo cargo una vez más de la conducción de La noche de Mirtha (El Trece) con un particular look.

La actriz ingresó al estudio mientras sonaba el clásico de Fito Paéz “Mariposa tecknicolor”, y como siempre presentó su atuendo con alegría. “¿Cómo están? ¡Todos giran! Buenas noches ¡Qué arriba estamos! ¿Cómo andan todos en sus casas?Supuestamente, este es el último fin de semana de confinamiento, eso es lo que nos dijeron, vamos a ver... ¡A festejar! ¡Dale que vamos! Están llegando vacunas y nos están vacunando a todos ¡Por suerte!”, comentó entusiasmada la conductora.

Luego agregó: “El lookete que tengo esta noche es un mono de tul bordado con incrustaciones. También tengo un cinturón de seda al tono. Estoy en pelotas ¡Literal! (en referencia a las transparencias). Es muy lindo, una belleza absoluta del señor Gino Bogani ¡Esto es elegancia señores!.

Finalmente, remarcando el detalle de las transparencias, Juana le envió un advertencia a su abuela, Mirtha Legrand: "¡Estoy en bolas! Abuelita no te me desmayes, vos sabés que yo soy así, libre. Yo soy lo que soy y no puedo decir nada más”,exclamó la atriz.

Ya sentada en la mesa, Viale le dedicó el programa a la legendaria diva. “Para la abuelita: te extrañamos, volvé. ¡Volvé Chiqui, volvé! Ya tiene las dos dosis, ahora tiene que vencer el umbral de salir a la vida... a enfrentarse con la vida que es maravillosa”, dijo sobre el esperado regreso de la diva. “Pueden copiarla, pero igualarla nunca”.