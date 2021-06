Fulminante: Carmen Barbieri sugirió qué deberían hacer con Claudia Fontán en MasterChef Celebrity

El martes pasado, Claudia Fontán protagonizó una gran polémica en MasterChef Celebrity (Telefe) mientras hacía un Banoffe Pie, y una parte de la preparación fue a dar al suelo. Apremiada por el tiempo, la actriz juntó con las manos lo que pudo y lo devolvió al plato. El integrante del jurado Damián Betular le preguntó si algo se había caído y ella lo negó.

Una vez que quedó en evidencia Fontán admitió entre lágrimas: “Es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi. Lo que más me mortifica es haber tenido la posibilidad de reconocerlo y no sé por qué dije que no lo había puesto”. La participante recibió una dura sanción y varias figuras opinaron sobre la situación.

Carmen Barbieri, exparticipante del reality gastronómico fue contundente en su apreciación en diálogo con La Peña de Morfi (Telefe): “Lo que no entiendo de la Gunda, que la adoro, la respeto y es una gran cocinera, es por qué miente si sabía que teníamos cuatro mil cámaras y robots por todos lados. Se ve todo lo que hacés. A mí se me cayó la mitad de la sopa que estaba haciendo en el segundo cajón de los utensilios, decí que me había quedado en la olla y tuve que volver a licuarla, por suerte tenía resto”.

Finalmente, Carmen sentenció: “Por la acción de levantar la comida del suelo, me parece que está bien el castigo de tener que cocinar todos los domingos. Pero por la mentira, hay que eliminarla. Yo no soporto la mentira. No la soporto. No es que estoy hablando mal de ella, pero ante una mentira...”.