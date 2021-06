El tremendo porrazo que se pegó Luisana Lopilato durante un desafío

Luisana Lopilato compartió con sus seguidores un divertido video. En esta oportunidad, la actriz acaparó toda la atención con un imperdible desafío junto a su esposo Michael Bublé que terminó con un tremendo blooper: al festejar su victoria se reclinó de más en la silla y terminó en el piso.

"¡Dándolo todo y más! ¡Les dejó juegos fáciles y divertidos para hacer en sus casas y en familia, espero que les gusten!", escribió Luisana, invitando a sus seguidores a jugar en este imperdible desafío con latas y vasos de plástico.

Recordemos que esta semana Lopilato fue noticia cuando reveló una historia que la unirá por siempre a su amiga Romina Yan. "Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy. Ella todo el tiempo me decía: 'parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando'", contó la actriz en un video dedicado a Cris Morena, quien estaba invitada al programa que conduce Jey Mammón por la pantalla de América.

Luego, Luisana dio detalles del show que pasó junto a su amiga: "Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada".