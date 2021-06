El gesto de Romina Yan que le cambió la vida a Luisana Lopilato

Cris Morena estuvo invitada a Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammon por la pantalla de América. Dentro del bloque Anécdota Mammona, Luisana Lopilato reveló que gracias a Romina Yan conoció a Michael Bublé.

"Si no hubiera sido por Romina, yo no hubiera conocido a Mike y no hubiera tenido estos hijos hermosos que tengo hoy. No sé si lo sabés, pero yo estaba en la fila 7 en el Gran Rex y Romina estaba en la fila 6, me lo acuerdo como si fuera hoy. Ella todo el tiempo me decía: 'parate, levantá la mano, que te vea, te está mirando'", comenzó contando la actriz.

Luego, Luisana dio detalles del show que pasó junto a su amiga: "Si no fuera por esa alegría y esas ganas que siempre tenía Romina, quizás Mike no me hubiera mirado y no hubiera estado casada".

La invitada admitió que no estaba al tanto de la historia, pero sí confesó lo que su hija le contó después del recital: "Romina me contó que Mike pidió que Lusiana fuera a conocerlo al camarín".



Finalmente, la actriz agradeció a Cris por un gesto que tuvo con ella para sus quince años. "Me acuerdo cuando se venía mi fiesta de 15, mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo trabajábamos, todos ayudábamos en mi casa porque vengo de una familia humilde. En ese momento no llegábamos para poder hacer la fiesta de 15 que tanto soñaba y Cris fue una de las personas que me ayudó para que mi sueño se haga realidad", recordó.