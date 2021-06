¡Igualitas! En todo esto se basó Flor Vigna para interpretar a Britney Spears en Showmatch

Flor Vigna ganó dos veces el Bailando y parece que busca ser quien ocupe el podio en La Academia, la nueva propuesta de ShowMatch. Sin dudas es una de las favoritas del concurso de baile que encabeza Marcelo Tinelli.

Después de sorprender a todos con su performance en el primer ritmo, el Cubo al Cuadrado, se quedó con un excelente puntaje por su actuación como Britney Spears, ya que no solo bailó como ella sino que actuó de ella.

Fuente. Infobae

Divertida, contestó “I don´t speak spanish“ ("No hablo español", en inglés) ante las preguntas del conductor y jugó a tomarse más que en serio el papel.

Hasta que el juego tomó vuelo propio y terminó arrojando: “Thank you Marce. You are very bolu**“.

Facu Mazzei, su pareja en el reality, ofició de traductor y entonces Marcelo bromeó: "No, Facundo me dijo que boludo es amazing (asombroso)“.

Imitación asombrosa: Flor Vigna es Britney Spears

La pareja conformada por Flor Vigna y Facu Mazzei obtuvo 27 puntos en total del jurado.

La actriz aprovechó el parecido físico y aprovechó sus dotes de actriz combinadas con las de bailarina.

Imitó gestos, grititos y maneras con las manos que la hicieron parecer sencillamente ¡idéntica!

Colaboró también la contextura física menuda, delgada, de Flor Vigna, igualita de la de Britney Spears y, por supuesto, el vestuario que dejaba ver su torso con el típico ombligo al aire que tanto le gusta a Britney para realizar sus performance, aunque ahora las haga confinada en su casa y desde instagram.

La actriz mostró su gran destreza y gracia en cada movimiento y aunque no tuvo tantos bailarines como Britney Spears, sin dudas se lució como la cantante estadounidense.

Ángel Brito la calificó como imbatible y dijo de la pareja que “son los mejores“, luego los calificó con un 10.

Jimena Barón dijo que el nivel de Flor Vigna y su partener es “de otro planeta“ y les dio un 8.

Pampita calificó la performance de un lujo, aunque su voto fue secreto.

Hernán Piquín les dio un 9 y dijo: “De lo que se trata es de hacer un show así. No hace falta máscara para parecerse al personaje“.



¡Bravo Flor!