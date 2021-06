A semanas de ser mamá, Pampita rompió en llanto frente a cámaras en ShowMatch

Pampita está transitando las últimas semanas de su embarazo con la emoción a flor de piel y este martes rompió en llanto durante la emisión de La Academia, el certamen de ShowMatch (El Trece) en el que se desempeña como jurado.

En el programa conducido por Marcelo Tinelli dieron a conocer la historia de vida del bailarín Ernesto “Tito” Díaz, y la modelo no pudo contener las lágrimas.

“De chico soñaba mucho con ser campeón, pero no tanto por hacer alarde de un título, sino porque mi papá se sentía orgulloso de verme bailar o cuando hacía una morisqueta. Hubo una etapa en la que se complicó, mis viejos se separaron y económicamente estábamos mal. Poder trabajar de la danza sin tener un recurso es muy difícil. Tener que viajar de un lugar a otro y andar con lo justo para un boleto. Había gente que me decía ‘tomá, no podés andar así'. Hoy me pasa que ando con los zapatos rotos, pero es para seguir invirtiendo para vivir de la danza, como yo quería. El sueño del malambo es difícil, llegar a la cúspide es sumamente difícil y yo nunca fui bueno zapateando. Si uno se mata en la vida, se puede. Tenés que bancarte esos sopapos en la vida”, contó Díaz, quien es el compañero en la pista de la participante Viviana Saccone.

Cuando el bailarín estaba a punto de hacer su performance, ingresó al estudio su hermana y Pampita estalló en llanto. “Estoy muy emocionada, los chicos se lo merecían. Fue un lindo homenaje por los bailarines que están con el corazón en la mano toda su vida, tantos artistas que se han pelado los zapatos por vivir de su pasión. Detrás hay unas familias preciosas que los han apoyado en sus sueños. Me identifico en eso de llegar del interior y tener sueños y encontrar gente buena que te ayuda a hacer tu camino y gastarte los zapatos para estar donde estás, fue muy lindo”, expresó la modelo y conductora entre lágrimas.

Recordemos que Pampita reveló este lunes cuántos días faltan para el nacimiento de su hija, y por su lado Marcelo Tinelli contó quién la reemplazará en el jurado cuando tome licencia por maternidad.