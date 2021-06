Pampita reveló cuántos días faltan para el nacimiento de su hija

A los 43 años, Pampita espera su primera hija con Roberto García Moritán. Si bien inicialmente la modelo y conductora aseguró que la niña nacería a fines de junio, lo cierto es que la fecha del parto será otra.

Este martes, Ardohain comentó en Pampita Online (Net TV): “Ya estoy casi en los nueve meses”. Luego le comentó al panelista Pablo Muney: “¿Querés saber exacto de cuánto estoy? Me bajé una app porque si no, me olvido”.

“Estoy exactamente de 36 semanas y cuatro días. Me faltan tres semanas y tres días. Y ese es el tamaño hoy. Tiene el tamaño de un melón. ¡Faltan tres semanas! ¡Todo lo que tengo que hacer!”, enfatizó Pampita emocionada.

Por su parte, Ángel de Brito remarcó en Los ángeles de la mañana (El Trece) que Carolina había contado que todos sus hijos nacieron en “la semana 42, por lo que calcula que va a nacer en agosto. Es decir que se va a retrasar”, opinó el periodista

Con respecto al nombre de la beba, la conductora se mantuvo fiel a lo que venía diciendo anteriormente: “No, no hay un solo nombre porque son todos distintos”. Recordemos que Pampita no le puso nombre a sus otros hijos antes de nacer, sino que tomó alguna de las opciones posibles luego del parto.