Marcelo Tinelli rompió el silencio y contó qué hizo en la Mesa contra el Hambre

Hacia fines de 2019, Marcelo Tinelli tuvo reuniones con Alberto Fernández, algunos referentes de la política e integrantes de movimientos sindicales y sociales. El proyecto social que llevó al encuentro del conductor con parte de la cúpula nacional se denominó Mesa contra el Hambre.

Recordemos que en ese momento, Mauricio Macri transitaba su último tramo en la presidencia y Alberto Fernández aspiraba a ser sucesor en el poder, cosa que finalmente se concretó.

Lo cierto es que a más de un año y medio de aquella incursión, no se supo mucho más sobre el rol de Marcelo Tinelli en dicha iniciativa social. De hecho, en mayo de este año, el líder de ShowMatch se ausentó del quinto encuentro de la Mesa contra el Hambre y se mostró un día después con Horacio Rodríguez Larreta en el vacunatorio del club San Lorenzo de Almagro.

Este martes, el conductor tuvo un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram y allí se refirió al tema tras la consulta de un fan. "Fue una muy buena iniciativa, agradezco muchísimo que me hayan dejado participar, estuve en dos reuniones, hice muchas cosas dentro de lo que pude. Le dimos agua varias comunidades aborígenes de la Argentina. Hoy se trabaja con 6 o 7 comedores, de eso me siento muy orgulloso", comentó Tinelli.

Y agregó categórico: "Obvio que yo no soy una persona que maneja las políticas sociales de la Argentina ni soy funcionario público, por eso cuando dicen ´¿dónde están? ¿qué hacen?´. Yo me e estoy ocupando de algo puntual. El Gobierno Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social son los que manejan las políticas sociales. Yo estoy haciendo lo mío, más que eso no puedo hacer. Ojalá haya mucha gente que pueda colaborar".