El duro momento que atraviesa Denise Dumas: "Necesito trabajar"

Luego del final de Hay que ver, el programa que Denise Dumas condujo junto a José María Listorti durante tres años por la pantalla de Canal 9, la modelo habló sobre su difícil presente y sus miedos de no conseguir un trabajo. "Para serte sincera, me asusta no tener trabajo", confió Dumas en diálogo con Pía Shaw para el programa El espectador (Radio CNN).

"En casa somos un familión con cuatro niños, mi sueldo suma mucho e importa en mi casa. No trabajo para distraerme, sino porque lo necesito", reveló con angustia. De todas formas, aseguró que lo vive distinto a otros momentos que tuvo que pasar por lo mismo: "Con los años uno se va endureciendo un poco más. Me asusta un poquito más el miedo a no tener trabajo. Antes se me juntaba eso con lo sentimental, hoy estoy más acostumbrada", confió.

Y recordó cuando con Pía conducían Infama, por América, y el ciclo llegó a su fin. "Cuando terminamos Infama fue una patada. Con Este es el Show no me reponía porque había tanta ilusión detrás de eso. Ahora estoy más mecanizada, uno se va curtiendo", sostuvo Denise.

Sobre su posible regreso a la televisión, comentó: "Hay un par de opciones pero faltan un montón de reuniones", dijo sin revelar mayores detalles.

Recordemos que el programa había iniciado en 2018 y llevaba tres temporadas hasta que el canal decidió cambiarlo por una programación con más entretenimiento. Hay que ver tuvo su última emisión el 18 de junio. El ciclo, llevado adelante por LaFlia, productora de Marcelo Tinelli, también contaba con la participación de Majo Martino y Fernanda Iglesias.