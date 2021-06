¿Qué se hizo? Natalia Oreiro sorprendió en la red con un radical cambio de look

Natalia Oreiro desembarcó en las redes sociales hace poco menos de un año y desde que lo hizo no ha parado de llamar la atención de los millones de fanáticos que tiene alrededor del mundo. Ahora, la actriz enseñó el radical cambio de look al que tuvo que someterse para interpretar a un nuevo papel en su carrera artística.

La artista uruguaya está filmando la serie 'Santa Evita', basada en el exitoso libro de Tomás Eloy Martínez y allí le dará vida a Eva Perón. Por ese motivo, debió teñir su hermosa cabellera. "Hola, Rubia. Jugando un rato con estos pelos blondies", redactó junto a una serie de postales en las que lució un hermoso conjunto rojo.

Natalia Oreiro interpretará a Eva Perón

Con respecto a este nuevo trabajo, habló en una reciente entrevista radial con Marcela Coronel. "Fui elegida por casting. Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera", contó.

Y manifestó: "En el pasado no me sentía lista para el personaje y lo rechacé. Ahora tengo 10 años más que la edad que ella tenía cuando murió. Yo vi el casting porque se lo pedí al director, y me vi muy mal. No me cerraba la voz, la mirada. Evidentemente ellos vieron más allá, por suerte. Lo preparé en un tiempo determinado y a mí no me convenció. Nunca me alcanza el tiempo".

El radical cambio de look de Natalia Oreiro

Para finalizar, agregó: "Siempre que me dicen que se atrasa un proyecto yo agradezco porque tengo un poco más de tiempo para prepararme. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor".