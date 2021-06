Otro golpe para Marcelo Tinelli: acusan a su productora de plagio

Eduardo Metzger, histórico productor de varios programas de televisión, lanzó una fuerte acusación contra LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli, de plagiar el formato de Clink! Caja en Súper Súper (El Nueve), el nuevo ciclo que conduce José María Listorti.

"Sorprendido porque a raíz de un llamado de LaFlia y luego de varias conversaciones con ellos para volver a realizar mi programa Clink Caja para Canal 9 no pudimos seguir adelante porque, según ellos, no cerraba comercialmente. En consecuencia harían otro distinto. "Defraudado porque al ver el programa Super Super producido por LaFlia me encuentro con una copia de Clink Caja tanto en el ámbito de desarrollo como en la mecánica y formato de sus juegos".

Luego agregó: "Esta situación, aparte de lo que afecta a un producto de mi creación, determina la decisión de defender los derechos que tengo sobre el formato. Clink Caja: un programa creado y producido por mi en 1996 conducido por Berugo Carámbula. Tuvo como antecedente en 1987 otro programa de mi creación y producción que fue 'Sume y Lleve' conducido por Emilio Disi y Dorys Del Valle. Ambos emitidos en Canal 9", concluyó Eduardo Metzger su descargo en la red.

Por el momento, tanto Marcelo Tinelli como sus socios de la productora no han hablado sobre el tema.